Milan-Napoli, già venduti oltre 30.000 biglietti a San Siro: si va verso un San Siro gremito

Nonostante attualmente i top campionati siano fermi e le Nazionali siano invece più cariche che mai, i tifosi di Napoli e Milan non riescono proprio a smettere di pensare a quel che succederà nel prossimo mese di aprile. Le due compagini si sfideranno infatti per ben tre volte nel quarto mese dell’anno, con due sfide al Maradona ed una di scena a San Siro.

A discapito del match del 2 aprile in campionato, cresce sempre più l’ansia e l’attesa per i due eventi del 12 e del 18 del mese in questione. Queste saranno infatti le date dei quarti di finale di Champions League, che vedranno Milan e Napoli affrontarsi in una prima assoluta con novità che giungono direttamente dal capoluogo lombardo.

Milan-Napoli verso il sold out

Match sentitissimo, grande rivalità ed impianti previsti sold-out sia in quel di San Siro che al ritorno a Fuorigrotta. Salgono infatti i numeri delle vendite per il match d’andata a Milano, che procedono con ritmo spedito e degno di questo palcoscenico.

Erano stati 27 mila i tagliandi acquistati dai possessori di abbonamento durante la prima fase di vendita. Ad oggi, il numero è salito a 37 mila biglietti complessivamente venduti. Il merito è dei 10 mila titoli d’ingresso comprati quest’oggi dai possessori di CRN. Numeri da capogiro, riportati da gazzetta.it e che avvicinano Milano al sold-out in attesa delle ulteriori fasi di vendita.

I tifosi del Napoli nel frattempo attendono di sapere quando sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti della gara europea.

Mario Reccia