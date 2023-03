Festa per lo scudetto, De Laurentiis: “Abbiamo 83 milioni di simpatizzanti”, succederà in 10 zone di Napoli! (VIDEO)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nel corso della celebrazione del Premio Bearzot consegnato a Luciano Spalletti. L’occasione è stata utile per parlare di vari argomenti e chiarirne altri, come ad esempio il tema legato al tifo e all’eventuale festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, cosa che appare ormai prossima.

Collegare Napoli con altre 15 città

Ecco quanto evidenziato:

Quando i tifosi, quelli veri e seri a differenza di quelli un po’ criminosi, dicono “il calcio siamo noi“, è vero. Così come quando faccio i film il mio committenti è il pubblico, nel calcio è la stessa cosa: noi dobbiamo lavorare per i nostri tifosi. E i tifosi non sono solo quelli che vengono allo stadio, ma anche quelli del mondo virtuale. La Nielsen ha certificato 83 milioni di tifosi del Napoli nel mondo Occidentale, quindi senza considerare Australia e Giappone. Sono davvero tanti. E per questo, nel caso si spera dovessimo fare una festa… dovremo pensare anche a loro. Dovremo unire 15 città tra le più importanti del mondo a Napoli e lo faremo collegandole con 10 zone della città e della Campania.

