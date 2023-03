Napoli, buone notizie dall’allenamento: novità sulle condizioni di un azzurro

Con la sosta per le Nazionali, non si fermano gli allenamenti del Napoli. Nella giornata odierna infatti sono tornati in campo gli azzurri mettendo già nel mirino la sfida del 2 aprile contro il Milan di Pioli. Tanti volti inediti in campo tra cui una massiccia presenza di ragazzi della primavera partenopea.

Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol220306_npSyg.jpg

Tra i presenti a Castel Volturno c’è ovviamente Giacomo Raspadori che sta cercando di smaltire l’infortunio che lo ha tenuto a fermo per oltre un mese. Buone notizie però sulle sue condizioni, dato che oggi il calciatore ex Sassuolo ha svolto una seduta personalizzata ma sul terreno di gioco.

Report allenamento 23 marzo 2023

Di seguito il report allenamento comunicato sul sito della società: