Carnevali sicuro sullo Scudetto: “Giusto riconoscimento al Napoli!”, poi il commento su Raspadori

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista per Tuttomercatoweb, dove ha parlato sia del momento d’oro del Napoli e anche dell’ex neroverde, Giacomo Raspadori, ora attaccante azzurro.

Di seguito alcuni estratti dell’intervista:

Scamacca non sta andando benissimo al West Ham, mentre Raspadori è vicino a conquistare lo scudetto col Napoli.

“Scamacca ha avuto anche un infortunio ed è stato fermo per problemi fisici, ma è normale per un giovane italiano trovare qualche difficoltà in un campionato come la Premier. Io spero che anche queste società abbiano il tempo di aspettare i ragazzi giovani, a cui serve tempo per ambientarsi. Giocare in Premier non è così semplice, è più facile trovare ad esempio il posto giusto come ha fatto Raspadori in una società italiana, conoscendo già campionato e lingua”.

Raspadori e il Napoli

Sul futuro di Raspadori:

“La fortuna di Raspadori è che può giocare in più ruoli. Mi sento comunque di dire che in una squadra di Serie A – non solo nel Napoli – tu devi avere più giocatori titolari. Quindi, non è facile trovare posto per Raspadori ma avrà sicuramente tutte le possibilità per potersi esprimere”.

Il commento sul Napoli:

“Penso sia la squadra che ha fatto vedere il più bel calcio, con giocatori straordinari. Inoltre, il Napoli ha avuto una grande capacità nell’aver fatto cessioni importanti, rimpiazzate con elementi altrettanto validi. E’ un giusto riconoscimento di quello che stanno facendo, col contributo da parte di tutti, giocatori e società”.

