Giuntoli già a lavoro: scelto il nuovo centravanti in caso di cessione di Osimhen!

Continua la marcia del Napoli in testa alla classifica di Serie A. La squadra di Spalletti sta dominando il campionato italiano e ha ormai lo scudetto in tasca, ma ci sono anche ottime possibilità di proseguire il cammino in Champions League.

A tal proposito, chiaramente, i migliori calciatori azzurri si stanno mettendo in mostra con i top club esteri. Tra i più corteggiati c’è sicuramente Victor Osimhen, che il Napoli non è però intenzionato a cedere se non dinnanzi a un’offerta monstre. In caso di cessione al nigeriano, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto, così come anticipato già da tempo dalla redazione di SpazioNapoli e confermato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: si tratta di Rasmus Hojlund dell’Atalanta.

Hojlund la prima scelta del Napoli

Ecco quanto evidenziato: