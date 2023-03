Festa scudetto del Napoli, pazza idea di De Laurentiis: c’entra una nave da crociera!

Il Napoli è sempre più vicino a realizzare un sogno che in città manca da ormai 33 anni: ovvero tornare ad essere Campioni d’Italia in Serie A. La vittoria del terzo scudetto è ormai cosa fatta e solo una questione di tempo separa gli azzurri da questo traguardo. Ecco perché i preparativi per la grande festa sono ormai in corso o, in alcuni casi, addirittura già ultimati.

Città colorata d’azzurro

La città si colorerà d’azzurro, con i vicoli già imbandierati. Sono attese manifestazioni un po’ in tutti i quartieri e nella provincia di Napoli. La tifoseria non attende altro che gioire ed esultare. Ma anche le Istituzioni faranno la propria parte. Il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbero infatti lavorando a una super festa post scudetto.

Oltre mille ospiti su una nave da crociera

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, l’intenzione di ADL sarebbe quella di radunare circa mille ospiti su una nave da crociera e festeggiare lì la vittoria del tricolore da parte degli azzurri. Non sarebbe la prima volta, tra l’altro, che De Laurentiis si servirebbe dell’ausilio di un nave da crociera per organizzare un evento: in passato era già capitato per l’annuncio dell’acquisto di Inler e per la presentazione alla stampa di Luca Cigarini.