Futuro Spalletti, il giornalista è sicuro: “In un caso trattenerlo sarebbe un grande errore!”

Intervenuto durante la trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti, ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti.

Il tecnico del Napoli, in scadenza di contratto a giugno con il club, non avrebbe ancora trovato nessun intesa per il rinnovo con De Laurentiis.

Il tempo stringe, e il patron del club partenopeo vorrebbe trovare al più presto una soluzione per il futuro (De Laurentiis crede molto in Spalletti), ma le sensazioni continuano ad essere positive.

Spalletti Rinnovo Futuro

Marchetti sul rinnovo di Spalletti: “Escludo una separazione, De Laurentiis crede in lui!”

“Il futuro di Spalletti? De Laurentiis crede molto in lui, però bisogna sempre fare i conti con tutte le parti in causa. Tenere un allenatore contro la sua volontà sarebbe il più grande degli errori. In questo momento, non c’è l’ipotesi di pensare a qualcun altro, almeno nella testa di De Laurentiis. Non vedo nubi all’orizzonte e, ad oggi, escludo una separazione. Se poi Spalletti decide di andare via lui dopo aver vinto quasi tutto, è un altro discorso: in quel caso, se è lui a deciderlo, può lasciare. Spalletti potrebbe aprire un grande ciclo. Quest’anno sta riuscendo a coronare il sogno di vincere lo Scudetto e nulla gli impedisce di farlo anche l’anno prossimo“.