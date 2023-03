“Osimhen più decisivo di Haaland!”: l’agente esalta i tifosi del Napoli

Osimhen sempre più al centro di chiacchiere e intrighi di mercato. Ma Andrea D’Amico, uno degli intermediari della trattativa che ha portato il nigeriano a Napoli, si è lasciato andare ad un paragone con Haaland tra veri numeri nove del calcio attuale.

Nonostante l’esplosività e il grandissimo talento di Haaland, l’agente italiano ha voluto sottolineare il grande lavoro che Victor Osimhen sta svolgendo in questa stagione.

Victor Osimhen (Foto: Imago)

Le parole di Andrea D’Amico

In un’intervista rilasciata a nicoloschira.com, Andrea D’Amico si è soffermato sull’importanza di Osimhen e sui suoi numeri. Il procuratore italiano, poi, ha fatto anche sognare i tifosi del Napoli parlando della possibilità di vincere sia la Serie A che la Champions League. Nonostante il numero impressionante di gol segnati dall’attaccante norvegese con il Manchester City, per l’agente non ci sono dubbi.