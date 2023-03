Lobotka svela: “Ho due segreti per essere sempre al top. Napoli? Amore unico”

Il faro del Napoli è certamente Stanislav Lobotka che con Luciano Spalletti ha saputo prendersi il centrocampo azzurro e fa girare a memoria la squadra. Nel corso dei mesi è diventato uno dei calciatori con il più ampio minutaggio della rosa, dimostrando di poter essere sempre titolare e insostituibile.

Ai microfoni di Sportnet, Lobotka ha parlato del suo rendimento a Napoli e delle abitudini per restare sempre ad altissimi livelli, oltre che al rapporto con i tifosi azzurri.

Preferisco non andare molto in giro per la città, mi piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo. Questo è l’unico modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi. La gente di Napoli vive per il calcio, c’è grande euforia per quello che stiamo facendo quest’anno. È una cosa bellissima.