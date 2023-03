Gazzetta a sorpresa: “Scudetto al Napoli grazie agli errori di Inter, Milan e Juve”

Il Napoli si avvia verso la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Dopo il 1986/87 e il 1989/90 gli azzurri sono tornati in cima alla Serie A e questa volta sembra impossibile il crollo che, invece, è avvenuto più volte negli anni scorsi.

La grande gestione del calciomercato di Giuntoli e del suo staff, l’ottimo lavoro sul campo di Luciano Spalletti e dei suoi collaboratori e, infine, il grande impegno dei calciatori azzurri, stanno portando ad un risultato straordinario.

Gruppo Napoli

Napoli campione d’Italia: la Gazzetta “minimizza” il trionfo

Ma la vittoria del Napoli lascia strasichi importanti anche a tutto il resto del calcio italiano. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come quello di quest’anno sia “lo Scudetto degli errori”. Pur dando i giusti meriti al Napoli, il quotidiano sottolinea come gli errori delle big abbiano contribuito fortemente alla scalata degli azzurri.

Il Napoli ha un vantaggio incolmabile: 19 punti sulla seconda, la Lazio, sono tantissimi. Merito della squadra di Spalletti, certo, ma anche il mercato sbagliato delle rivali ha il suo peso.

Da Lukaku ad Asllani, passando per Pogba, Di Maria, De Ketelaere e Origi. La Gazzetta dello Sport giustifica in questo modo, ovvero con il calciomercato sbagliato, il grande vantaggio che il Napoli ha guadagnato su Inter, Juventus e Milan.