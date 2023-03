Manca ancora un po’ di tempo per la grande sfida tra Napoli e Milan di Champions League, ma l’attesa per il match è già alle stelle. In campionato le due formazioni sono divise, al momento, da ben 23 punti, con gli azzurri avviati verso la vittoria dello scudetto; ma ovviamente in chiave europea tutto può cambiare in gare d’andata e ritorno.

Junior Messias

Infortunio Messias: ci sarà contro il Napoli in Champions League

E proprio in tal senso arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Nella giornata odierna l’esterno del Milan, Junior Messias, ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato che la lesione al bicipite femorale della coscia destra si sta rimarginando: nella prossima settimana sono previsti nuovi controlli per verificare il decorso dell’infortunio. La data fissata come obiettivo per il rientro è il 12 aprile, ovvero per l’andata dei quarti di finale di Champions League, a San Siro contro il Napoli.

Per il brasiliano si prospetta dunque uno stop indicativamente di un mese. Messias, infatti, si era fatto male nel corso del ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham dell’8 marzo.