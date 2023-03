Torino Napoli è stata l’ultima partita di marzo per la Serie A: i calciatori, ora, si sono aggregati alle rispettive nazionali. Per il Napoli sono ben 16 i calciatori che hanno lasciato Castel Volturno per indossare la maglia del proprio Paese e vivere due settimane in nazionale.

Proprio dal campo di allenamento di Coverciano dove si allena l’Italia di Politano, Di Lorenzo e Meret arriva la notizia di un piccolo infortunio per il portiere del Napoli. Durante la partita allo Stadio Olimpico Grande Torino, stravinta dagli azzurri per 0-4, Meret ha subìto un colpo al volto che gli ha portato qualche problema.

Infortunio Meret: maschera protettiva come Osimhen

Sui social network sta girando in queste ore la foto di Alex Meret con una maschera protettiva. Il piccolo infortunio al naso è da tenere sotto controllo e per questo a Coverciano gli è sata applicatao un supporto per evitare altri colpi pericolosi che possano provocare altri problemi.

La foto ha fatto il giro del web, partendo proprio dai profili social di Alex Meret che ha scherzato con Victor Osimhen per l’applicazione della maschera. Nulla di preoccupante per il numero 1 azzurro che è tranquillamente a disposizione di Roberto Mancini e sarà a disposizione di Luciano Spalletti alla ripresa del campionato.