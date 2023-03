Spalletti resta al Napoli o va via? De Laurentiis ha un’idea

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? Resta al Napoli anche dopo la stagione straordinaria o andrà via? La situazione contrattuale del tecnico di Certaldo è nota a tutti e a fine campionato andrà presa una decisione importante. Il merito della grandissima annata degli azzurri è certamente dei calciatori ma è anche, e forse soprattutto, dell’allenatore.

Ha saputo dare alla squadra un nuovo modo di scendere in campo, la mentalità giusta per vincere anche nei momenti complicati e soprattutto per tenere sempre lo stesso ritmo.

Allenamento Napoli Spalletti

Futuro Spalletti: incontro con De Laurentiis a fine stagione

Nel contratto di Spalletti con il Napoli c’è un’opzione di rinnovo unilaterale, a favore della società, per il rinnovo automatico per un’altra stagione ma De Laurentiis ha un’idea precisa su come muoversi in vista del futuro.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, il presidente del Napoli vuole mettere da parte le formalità contrattuali e discutere faccia a faccia con Spalletti. Vuole capire qual è il suo stato di felicità e benessere in azzurro e in base a quello scrivere il futuro. Tutto in bilico, dunque: a fine stagione Spalletti e il Napoli decideranno di comune accordo se continuare insieme o dirsi addio.