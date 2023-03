Giuntoli, futuro al Napoli incerto: fissato l’incontro

Cristiano Giuntoli è uno dei fautori del Napoli 2022/23. Il direttore sportivo ha saputo gestire al meglio le partenze dei big in estate, sostituendoli con i calciatori che oggi stanno scrivendo la storia del Napoli in Serie A e in Champions League. Ha saputo scovare i profili perfetti per la filosofia di gioco di Luciano Spalletti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il suo lavoro è stato ampiamente apprezzato a Napoli e in giro per l’Europa, tanto che diversi top club stanno pensando al suo ingaggio per il futuro.

Napoli Giuntoli

Futuro Giuntoli: si decide tutto a fine stagione

Giuntoli al Napoli ha un contratto in scadenza nel 2024 e ha più volte ribadito di trovarsi benissimo con la famiglia De Laurentiis e con l’intera società. Alla fine della stagione, però, andrà capito e chiarito il suo futuro.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, De Laurentiis non ama i contratto a breve scadenza e ha deciso di sedersi al tavolo delle trattative anche con il direttore sportivo. Potrebbe trovare l’accordo per altre stagioni, aumentando anche lo stipendio del diesse per costruire insieme il futuro del club.