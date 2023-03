Zanoli, non solo il primo gol in Serie A: arriva la notizia a sorpresa sull’azzurro

Nonostante gli scarsi risultati della sua nuova squadra, non può dubitarsi che la scelta di Alessandro Zanoli di lasciare il Napoli a gennaio per giocare di più si sia rivelata, tutto sommato, giusta. Il difensore era chiuso in azzurro dalla concorrenza dell’instancabile Di Lorenzo e si è deciso di mandarlo in prestito per fargli avere più spazio.

Il difensore è così approdato alla Sampdoria nell’ambito dello scambio col polacco Bartosz Bereszyński. A Genova, il terzino italiano ha giocato molto di più e ieri si è concesso la soddisfazione del primo gol in Serie A.

Alessandro Zanoli esulta dopo l’assist contro la Juventus

Zanoli convocato dall’Under 21: che gioia per lui!

Zanoli ha messo a segno infatti il gol del 3-1 della prima vittoria stagionale dinanzi al proprio pubblico della sua Sampdoria, gol che di fatto ha chiuso definitivamente il match contro l’Hellas Verona, suo rivale nella corsa alla salvezza. Quest’oggi per lui è arrivata un’ulteriore soddisfazione: la sua prima convocazione con l’Under 21 da parte del ct Nicolato.

La sua convocazione arriva per sostituire Andrea Cambiaso, costretto al forfait. Raggiungono il ritiro insieme a lui anche Andrea Carboni del Venezia e Alessandro Sorrentino del Monza, che sostituiscono rispettivamente l’acciaccato Diego Coppola e il neo-convocato nella nazionale maggiore di Mancini Marco Carnesecchi.