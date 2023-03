Roma, c’è delusione tra i tifosi giallorossi: nella capitale rimpiangono Spalletti! (FOTO)

La stagione straordinaria del Napoli, primissimo in campionato e arrivato ai quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia, ha diversi protagonisti.

L’uomo chiave di questa squadra però non è né Kvaratskhelia, né Osimhen, ma il tecnico Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha preso in mano questa squadra dopo una grande delusione e in due anni la sta portando tra le migliori d’Europa.

Empoli FC v SSC Napoli – Serie A Luciano Spalletti of SSC Napoli gestures during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on February 25, 2023 in Empoli FI, Italy Empoli Florence Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-empolifc230225_npE8w.jpg

Una grande rivincita per Spalletti, spesso criticato anche dai suoi stessi discorsi per trascorsi difficili passati con la Roma e con l’Inter.

Ma c’è anche chi rimpiange Spallettone. Infatti, dopo la sconfitta della Roma nel derby di ieri con la Lazio, Lucio Presta, noto manager imprenditore, produttore televisivo e tifoso giallorosso, ha pubblicato un tweet abbastanza esplicativo.