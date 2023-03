Il Napoli si gode Zanoli a distanza: primo gol in Serie A

Il Napoli, in questi minuti sta affrontando il Torino. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 9′ del primo tempo grazie ad un colpo di testa del solito Victor Osimhen.

I granata, però, hanno reagito e hanno creato diversi problemi dalle parti di Meret. I ragazzi di Ivan Juric stanno sfondando soprattutto sulla fascia sinistra, mettendo in difficoltà Di Lorenzo e Lozano.

Al 35′, il Napoli ha raddoppiato grazie al rigore guadagnato e trasformato da Khvicha Kvaratskhelia.

Il risultato, quindi, sorride ugualmente al Napoli che può essere contento anche per un altro motivo.

Nel lunch match di quest’oggi, è andato in scena il match tra Sampdoria e Hellas Verona. I blucerchiati hanno conquistato la prima vittoria a Marassi in questa Serie A e soprattutto hanno portato a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza.

Alessandro Zanoli Gol Sampdoria

La Sampdoria vince 3-1: prima rete in Serie A per Zanoli!

La Sampdoria ha vinto con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Manolo Gabbiadini e alla rete siglata da Alessandro Zanoli.

Il terzino della Samp, arrivato in prestito dal Napoli a gennaio, ha segnato la prima rete in Serie A in carriera. Oltre alla rete, c’è da segnalare una buonissima prestazione del terzino classe 2000. Giuntoli e l’intera dirigenza azzurra stanno certamente osservando il percorso di Zanoli e quanto visto nelle ultime settimane fa ben sperare per il futuro azzurro.

La felicità di Zanoli dopo il primo gol in Serie A!

Al termine del match, Alessandro Zanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Di seguito le sue parole: