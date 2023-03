Spalletti: “Chi ha fame non tiene sonno! Osimhen e Kvara? Io premio gli altri”

Un’altra prestazione sontuosa del Napoli che abbatte anche il Torino. Il risultato finale recita 4-0 in favore dei partenopei che hanno dimostrato soprattutto una grande mentalità.

Molti, dopo il passaggio del turno in Champions League, si aspettavano un calo mentale del Napoli, ma Spalletti è riuscito a far capire l’importanza del match ai suoi ragazzi.

Proprio il tecnico di Certaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.

Di seguito quanto evidenziato:

Sui gol di testa di Osimhen:

“Dentro quelle finalizzazioni, si evidenzia questa grandissima qualità”.

Osimhen attacca di più il secondo palo?

“Si perché quelli che crossano la mettono sul secondo palo. Poi dipende da dove arriva la palla. E lui deve andare ad attaccare dove i difensori non prestano attenzione”.

“La fame è qualcosa che i giocatori hanno evidenziato. È l’ennesima volta che vado a parlare dai ragazzi con il timore che ci possa essere un po’ di appagamento ed è l’ennesima volta che loro mi dimostrano il contrario. Chi ha fame non tiene sonno!”.

Kvaratskhelia-Osimhen?

“Io ci metto anche gli altri. Il terzo gol è fatto dal tacco di Kvara e il cross di Olivera. Ma se si guarda bene, bisogna osservare anche il lavoro di Di Lorenzo che permette di trovare lo spazio per sviluppare l’azione. Non è limitato a loro due. Tutti stanno facendo qualcosa di straordinario. Di Lorenzo ha fatto una partita strepitosa”.

Kim è un fedelissimo?

“Qualsiasi allenatore si priverebbe difficilmente di Kim per quello che ti dà ogni volta. Ha una continuità pazzesca”.

Di Lorenzo è il papà del gruppo?

“Ha grandissimo carattere, come tanti altri che stanno crescendo come leadership. Hanno qualità superiori in questo ambito”.