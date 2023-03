Juric incensa Spalletti: “Voglio rubargli un paio di cose”

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare proprio i granata in un match valido per il 27° turno di Serie A. Il Napoli vuole assolutamente vincere per portare il proprio vantaggio a 21 punti sull’Inter che scenderà in campo questa sera contro la Juventus.

Quella di oggi, sarà certamente una sfida tra due grandi allenatori come Luciano Spalletti e Ivan Juric. Il tecnico croato ha sempre messo in difficoltà negli ultimi anni, basti pensare che fu proprio il pareggio contro il l’Hellas Verona di Juric a mettere fuori il Napoli dalla Champions League.

Ivan Juric Torino

Nel pre partita di Torini-Napoli, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico granata ha speso bellissime parole per Spalletti e ha rivelato anche di voler rubare alcune cosa proprio dal tecnico azzurro.

Di seguito quanto evidenziato: