Juric: “Abbiamo creato molto, loro sono impressionanti”, poi esalta Kim

Nonostante il 4-0 finale, Ivan Juric, allenatore del Torino, può salvare diversi aspetti della partita dei suoi ragazzi.

Soprattutto nel primo tempo, i granata hanno creato diversi problemi dalle parti di Meret e Sanabria ha colpito anche un palo.

A proposito del match appena concluso, ha parlato proprio Ivan Juric ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto evidenziato:

Troppo Napoli per questo Torino?

“La squadra ha fatto ottime cose, peccato non aver segnato perché abbiam ocreato molto. Ci può servire molto per il futuro perché ci fa capire dove possiamo migliorare. A tratti abbiamo fatto molto bene, ma merito loro”.

Cosa ruberebbe al Napoli?

“Grandi giocatori e grande allenatore. Dal vivo sono impressionanti per forza, velocità e qualità”.

Il Napoli è da studiare?

“Hanno giocatori che possono fare tutto è un allenatore che li fa giocare benissimo. Noi abbiamo regalato qualcosa, ma abbiamo fatto 20 minuti di buon livello. Se ti gira male, poi diventa difficile e da loro c’è da imparare”.

Sanabria?

“Dipende da contro chi giochi. Kim è tra i migliori al mondo e non ti fa toccare palla. Poi se trovi una difesa più abbordabile riesci a fare meglio”.