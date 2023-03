Osimhen e Kvaratskhelia “re” di Napoli: numeri straordinari

Si è appena concluso il match tra Torino e Napoli valido per il 27° turno di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno abbattuto il Torino con il risultato di 4-0 .

Un match dominato dal Napoli, dove però il Torino ha creato qualche problema alla retroguardia azzurra nei primi 20′.

Decisivi per la vittoria azzurra, che consente ai partenopei di volare a +21 sull’Inter, sono stati ancora una volta Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Il centravanti nigeriano ha siglato l’ennesima doppietta stagionale e entrambe le reti sono state siglate di testa.

Kvaratskhelia, invece, ha messo a segno una rete su rigore e ha servito l’assist a Ndombele per il definitivo 4-0.

Osimhen, Kvaratskhelia Statistiche

Kvara-Osimhen: che numeri per la coppia del gol!

Il ruolino di marcia della coppia offensiva azzurra continua a crescere nei numeri che diventano sempre più importanti in questa stagione.

Osimhen è arrivato a toccare quota 21 reti in Serie A, 25 in tutte le competizioni. Per lui anche 4 assist, tutti in Serie A. L’esterno georgiano, invece, con la super prestazione di questo pomeriggio, è totalizzato 15 reti e 14 assist in tutte le competizioni.

Delle 93 reti messe a segno dalla corazzata di Spalletti in questa stagione, ben 58 portano la firma di Osimhen e Kvaratskhelia. Numeri impressionanti che li pongono di diritto tra i migliori calciatori dell’intero panorama europeo.