Bologna-Napoli Primavera, gioia per gli azzurrini: risultato fondamentale!

Risultato importantissimo per il Napoli Primavera che, nella 24esima giornata di campionato, espugna il campo del Bologna per 0-1. A decidere è una rete di Obaretin, arrivato al terzo sigillo stagionale. Tre punti fondamentali in corsa salvezza, che si aggiungono alla vittoria colta contro il Cagliari della scorsa settimana.

Primo tempo

Primo tempo con il Napoli che parte fortissimo. Un paio di potenziali occasioni in avvio, che sono il preludio alla rete. Cross di Alastuey con il mancino dal lato destro del campo, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo: sul pallone si avventa Obaretin che di testa porta in vantaggio gli azzurrini dopo solo 6′. Il Napoli tiene bene il campo e non soffre praticamente mai, se non in chiusura di frazione quando Raimondo si presenta a tu per tu con Boffelli, ma il portiere partenopeo è bravissimo a chiudergli lo specchio della porta.

Bologna Napoli Primavera

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli cerca soprattutto di gestire e di tenere lontano dalla propria porta il Bologna, che di fatti non ha reali opportunità, se non qualche tiro dalla distanza o qualche calcio di punizione. Anzi, le occasioni più importanti sono proprio di marchio azzurro, con i subentrati Koffi e Boni: prima l’ex Roma viene fermato dal portiere del Bologna in angolo, dal corner seguente palla scaricata al limite dell’area per Boni, che con il destro potente c’entra in pieno la traversa. Minuti finali di sofferenza, con Motolese che di testa sfiora la rete nel recupero. Sempre in pieno recupero è poi Rossi ad andare a un passo dal raddoppio colpendo il palo in contropiede, ma alla fine arrivano tre punti fondamentali per il Napoli per continuare a sperare nella corsa salvezza.

Classifica Campionato Primavera 1

Come dicevamo i tre punti colti dal Napoli sono vitali per continuare a sperare nella corsa salvezza. Gli azzurrini salgono a quota 27 in classifica e – per il momento – si tirano fuori dalla zona retrocessione e playout (l’Atalanta è impegnata contro il Cesena fanalino di coda, ndr). Alla ripresa, dopo la sosta, il Napoli ospiterà il Torino a Cercola.

ECCO LA CLASSIFICA (alcune gare devono ancora essere disputate):