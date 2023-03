Torino-Napoli, annuncio di Spalletti in conferenza: novità in vista nel match di domani

È giorno di vigilia per il Napoli: gli azzurri domani, alle ore 15, disputeranno la 27esima giornata di Serie A ospiti del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Un match importante che Spalletti ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Il tecnico di Certaldo ha annunciato che farà qualche cambio di formazione rispetto alle ultime gare disputate dagli azzurri. Queste le sue parole.

Ci può essere che ci sia qualche titolare differente a quello della partita precedente, ma si fa quello che si fa sempre, prepararsi al meglio per la prossima partita. Le partite vanno affrontate una alla volta, i conti vanno fatti alla fine. Le alternanze si fanno in base alla condizione dei singoli e alle loro caratteristiche. Non ho il timore di sbagliare in maniera profonda, perché qualsiasi cosa scelgo, scelgo bene, ho tutti i ragazzi interessati alla causa e molto disponibili dal punto di vista fisico e mentale.

Elmas o Simeone titolari domani? Bisogna valutare che dopo c’è una sosta, quindi si può recuperare bene. Quelli che stanno bene e non subiscono un arrugginire fisico dalla partita precedente, possono giocare. Un po’ tutti meritano di giocare una partita da titolare, quelli che schiero a gara in corso hanno dato un risultato importante ai fini dell’obiettivo di squadra. Qualcosa cambierò, ma non fatemi dire cosa.