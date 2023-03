Dopo gli scontri avvenuti a Napoli tra gli ultras partenopei, quelli dell’Eintracht Francoforte e la Polizia, non si placano le polemiche e gli screzi a distanza. Nelle ore concitate e pericolose vissute in città, si era parlato anche di una massiccia presenza degli ultras dell’Atalanta in soccorso ai tifosi tedeschi per creare scompiglio contro i napoletani.

La guerriglia che si è vissuta a Napoli prima e dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte ha sconvolto l’Italia intera ed è finita su tutti i giornali e telegiornali nazionali.

Ultras Atalanta contro i tifosi del Napoli: lo striscione

A Bergamo, intanto, gli ultras atalantini si dissociano da quanto è successo a Napoli. Nonostante la rivalità storica e le ostilità che si vivono tra le due tifoserie, è apparso uno striscione che sembra voler sottolineare l’assenza dei bergamaschi a Napoli durante gli scontri.

“Curva A, chissà quanto hai sofferto per credere a Studio Aperto”. Con questo striscione il chiaro riferimento alla propria “innocenza” e alla possibile fake news divulgata da giornali e telegiornali nazionali circa la presenza di bergamaschi.