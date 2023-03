Napoli arrivato in Hotel a Torino, bagno di folla: cosa stanno urlando i tifosi (VIDEO)

Il Napoli non è mai solo, anche in trasferta sono sempre centinaia, se non migliaia, i tifosi che accompagnano la squadra azzurra, a prescindere da dove si giochi. Anche in questo caso i supporters hanno accolto in massa la squadra di mister Spalletti.

Cori per i calciatori

Appena arrivato a Torino, nell’hotel che ospite la squadra, l’Air Palace Hotel, la squadra azzurra è stata accolta da un bagno di folla. Centinaia di tifosi hanno atteso all’esterno della struttura e all’arrivo dei propri beniamini hanno intonato il coro che sta regalando le maggiori soddisfazioni alla tifoseria: “E se ne va, la capolista se ne va“.

Acclamato anche Tommaso Starace

Acclamati i calciatori, ma a sorpresa anche lo storico magazziniere Tommaso Starace, che si è girato verso i tifosi e li ha salutati, venendo accolto da un’ovazione. Sicuramente un modo fantastico per cominciare il viaggio che porterà il Napoli a giocarsi questa sfida contro il Torino di Ivan Juric.

ECCO IL VIDEO: