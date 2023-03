Milan sconfitto, pesantissima critica da Criscitiello: “Altro che Champions League” (FOTO)

Cade ancora in campionato un Milan irriconoscibile, sotto i colpi di un’Udinese tornata a trionfare fra le mura domestiche. Nella serata di Ibrahimovic, divenuto il marcatore più anziano in Serie A, i rossoneri confermano il trend negativo delle ultime due giornate di campionato.

Pronti via e la apre Pereyra, seguito dallo storico pareggio di Ibra e dall’immediato sorpasso Beto in circostanze controverse. Un Milan completamente in balia dei friulani crolla però nel secondo tempo, con il definitivo 3-1 siglato da Ehizibue senza non poche polemiche. Un match ricco di episodi quello di Udine, di cui ampiamente si discute anche sui social: il caso di Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia ha aspramente criticato i rossoneri su Twitter:

Il Milan prima di pensare alla Champions deve pensare a salvare la Champions. 2023 pessimo. Ibra preferito a Origi è la conferma del flop del mercato estivo. 1 punto con Fiorentina, Salernitana e Udinese. Non può essere un cammino da squadra che indossa il tricolore sul petto — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) March 18, 2023

Senza peli sulla lingua il direttore di Sportitalia, per un Milan apparso irriconoscibile ed incredibilmente svogliato. In particolare, la critica di Criscitiello colpisce tutta la fetta di tifo rossonero già orientata in direzione Champions League, anche a causa del sorteggio favorevole capitato alle italiane.