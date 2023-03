Milan-Napoli, Capello: “Per me passerà il Napoli, ma due rossoneri possono cambiare il pronostico”

Il Napoli dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato, lo scudetto è molto vicino, ma non bisogna abbassare la guardia. Questa è la richiesta di mister Spalletti ai suoi ragazzi.

Se la squadra non dovrà allontanare lo sguardo sull’obiettivo, i tifosi già volano con la mente alle notti di Champions che vedranno gli azzurri impegnati contro il Milan nei quarti di finale della massima competizione europea, risultato storico per il club partenopeo.

A commentare il sorteggio e la sfida tra azzurri e rossoneri ci ha pensato Fabio Capello, ex allenatore anche del club lombardo tra le altre, intervistato dal “Corriere dello Sport”.

Ho pensato che le nostre siano state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben di peggio. Milan e Napoli si conoscono, proveranno ad annullarsi, saranno attentissime, è il derby di casa. A favore del Napoli, almeno nei quarti, gioca il fatto che affronta un’altra italiana, della quale sa tutto.

Per me passerà il Napoli. Però attenzione: molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao a metà aprile. Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri.