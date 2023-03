Khvicha Kvaratskhelia è il nome che fa impazzire tutti i top club europei. Dal suo arrivo a Napoli il georgiano ha messo in mostra tutto il suo talento che può ancora crescere a dismisura e confrontarsi con tutti gli altri top player in giro per il mondo.

Il rischio di una cessione di Kvaratskhelia sembra remoto. Il Napoli non vuole assolutamente cederlo e, anzi, sta anche pensando al suo rinnovo di contratto per blindarlo con un ingaggio più ricco e una scadenza più distante.

Napoli Kvaratskhelia

Kvaratskhelia piace al Newcastle

Secondo quanto riferisce Football Insider, però, il Newcastle degli sceicchi ha deciso di tentare l’assalto a Kvaratskhelia in estate. Il club inglese ha da poco cambiato proprietà ed è una società ricchissima che potrebbe convincere il Napoli con un’offerta faraonica e irrinunciabile.

Stessa offerta che potrebbe arrivare all’agente di Kvara e che potrebbe far vacillare ogni speranza di permanenza. Ma il problema principale, oltre alla volontà del calciatore che difficilmente sembra essere intenzionato a firmare per un club di “seconda” fascia, è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Qualora I Magpies non dovessero qualificarsi tra le prime quattro in Premier League difficilmente potranno convincere un calciatore tanto importante.