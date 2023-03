Napoli-Milan, Spalletti non ci sta: “Solo gli incompetenti parlano di sorteggio favorevole”

L’urna di Nyon ha regalato un derby tutto italiano per i quarti di finale di Champions League: sarà infatti il Milan l’avversario del Napoli in questo turno della massima competizione europea.

La gara d’andata si giocherà martedì 11 o mercoledì 12 aprile a San Siro, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana dopo (18 o 19 aprile) al Diego Armando Maradona.

La vincente di questo quarto di finale sfiderà la vincente di Benfica-Inter in semifinale. Un sorteggio sicuramente più favorevole per le italiane: schivate Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, tutte dall’altra parte del tabellone.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, ha parlato il tecnico Luciano Spalletti, intervenuto per commentare il sorteggio.

La doppia sfida con l’Eintracht è stata complicatissima. Dopo l’andata tutti dicevano che avevamo già passato il turno e quindi la tensione nel ritorno è stata tanta, perché tutti davano per scontato il passaggio del turno. È ovvio che poi la felicità è tanta, questo era il grande obiettivo, tutto ciò che è arrivato è stato un plus. La felicità è tanta ed è storica, ma in queste competizioni dura solo fine al prossimo turno: una città come Napoli merita molto di più.

Avrei preferito non incontrare le italiane. Soltanto gli incompetenti di calcio parlano di sorteggio favorevole: il Milan ha vinto sette volte questa competizione, solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e Manchester City fanno fatica in Champions perché mancano di esperienza: se questo è vero, il Milan è favorito per il passaggio del turno. I rossoneri hanno eliminato il Tottenham, restiamo obiettivi. Dicono che siamo finiti nella parte facile del tabellone, ma questo chi lo dice? Non vale lo stesso per Milan, Benfica e Inter? Adesso dicono che siamo favoriti tra le quattro, ma bisogna essere equilibrati nelle valutazioni.

Noi e il Milan ci conosciamo già abbastanza bene. Il Milan ha già passato il suo momento di difficoltà, ora li vedo più in forma e più costanti, hanno trovato un nuovo assetto e un nuovo equilibrio. Quelle tre partite tra campionato e Champions saranno tre partite contro un grande avversario dove vincerà chi sarà più bravo. Loro sono un avversario importantissimo, da tutte le parti si voglia valutare il Milan.