Eintracht Francoforte, assurdo comunicato: “Scontri partiti dai tifosi del Napoli, in città caos e improvvisazione”

In merito agli scontri di Napoli e alla diatriba legale sulla trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte in Campania, Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione del club tedesco e responsabile dei rapporti con i tifosi, è intervenuto con un comunicato:

La polizia ha confermato che l’attacco in città è arrivato dai tifosi del Napoli, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non impediscono che certe persone arrivino comunque a scontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato.