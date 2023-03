Scontri a Napoli, messaggio da applausi di Spalletti ai tifosi!

Il Napoli si qualifica per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League. I partenopei superano l’Eintracht con un 5-0 complessivo che non lascia spazio a commenti di nessun tipo: gli azzurri si sono dimostrati nettamente più forti dei loro avversari in campo.

Decisivo, ancora una volta, Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, dopo il gol siglato all’andata, questa sera ha bucato per ben due volte la porta dei tedeschi. L’unica macchia in questa storica serata di sport è rappresentata dagli scontri vicino allo stadio Diego Armando Maradona.

Scontri Ultras Napoli Eintracht Francoforte

Spalletti ai tifosi: “Non cadiamo nelle provocazioni”

Bello, importante, quasi commovente l’appello lanciato da Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di Amazon Prime. Il tecnico toscano ha invitato i tifosi del Napoli a mantenere la calma e godersi lo storico traguardo nella maniera più sana possibile. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non roviniamo il traguardo raggiunto in giro per la città. L’obiettivo raggiunto è di altissimo livello e anche i tifosi devono stare su quella linea. Festeggiamo in modo tranquillo, lasciando perdere ogni tipo di provocazione. Cantiamo i cori del Napoli. Forza Napoli!“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI