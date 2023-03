Lobotka firma il rinnovo con il Napoli: ora è ufficiale, tutti i dettagli

Stanislav Lobotka ha rinnovato con il Napoli. Il centrocampista slovacco è diventato determinante e decisivo per Luciano Spalletti e il suo futuro sarà azzurro ancora per molto tempo. In campo è il metronomo che decide come e quando il Napoli deve accelerare o rallentare il gioco. Le sue qualità hanno convinto in pochissimo tempo gli azzurri a trovare l’accordo per il prolugamento del contratto.

Qualche settimana fa si è parlato con insistenza anche del suo possibile addio, con il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ma il Napoli ha deciso di chiudere le porte a tutte le pretendenti a ha deciso di rinnovare il contratto dello slovacco.

Napoli Lobotka (Foto: SSC Napoli)

Cifre e dettagli del rinnovo di Lobotka

Stanislav Lobotka ha firmato con il Napoli il rinnovo del contratto fino al 2027. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sul sito ufficiale del club che ha annunciato la firma e i dettagli dell’accordo.

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028.

Il nuovo contratto dovrebbe aver portato anche un adeguamento economico a Lobotka. Lo stipendio dello slovcacco è passato da 2,5 milioni di euro a 3 milioni di euro di ingaggio a stagione, più bonus. Il centrocampista dovrebbe aver ricevuto circa 2 milioni di euro alla firma.