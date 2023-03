“Napoli squadra più forte d’Europa?”, Spalletti sbotta in diretta a sorpresa!

Il Napoli accede ai quarti di finale di Champions League grazie al 5-0 complessivo rifilato all’Eintracht Francoforte.

Di seguito le parole rilasciate ai microfoni di Amazon Prime da Luciano Spalletti:

Su Guardiola , che ha detto “ Il Napoli è la squadra più forte in Europa “: Il giochino di mettere le pressioni addosso agli altri è vecchio, non mi rende orgoglioso il complimento di Guardiola. Se loro spendono molto più di noi un motivo ci sarà. È un giochino che si fa come a dire “ti metto là e prima o poi devi cadere” . Non mi piace.

Se in tutta la storia del Napoli non si era riusciti a raggiungere questo traguardo, significa che sicuramente non era facile. Per quanto riguarda Osimhen, parliamo di un calciatore fortissimo che a volte fa il solista con questi grandi strappi. Ora sta imparando a legare con la squadra e noi siamo felicissimi: già contro l’Atalanta era stato utilissimo quando venivano a pressarci.

All’inizio abbiamo perso qualche linea di passaggio e loro con questa densità in mezzo al campo rendevano difficile la nostra ri-aggressione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, trovando più possibilità di uscita e così gli abbiamo creato problemi. Il tecnico dei tedeschi ha cambiato completamente tattica per provare a ribaltare il risultato.

È giusto che Osimhen dica che abbiamo tutto per andare avanti. Ma se Guardiola viene a dire che siamo più forti noi, non ci sto. Ora non andiamo a rovinare il traguardo raggiunto in giro per la città: lasciamo perdere qualsiasi tipo di provocazione. Avversaria preferita? Fate voi.