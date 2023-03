Mario Rui: “Sono felice di questo Napoli”, poi la richiesta ai tifosi!

Il Napoli contro l’Eintracht Francoforte per una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League. I partenopei si apprestano a sfidare i tedeschi dopo la vittoria per 2-0 all’andata: un risultato che fa ben sperare i partenopei ma non deve essere sinonimo di eccessiva rilassatezza.

Mario Rui, le parole prima di Napoli-Eintracht

Prima del match contro l’Eintracht ha parlato Mario Rui ai microfoni di Amazon Prime. Il terzino portoghese, protagonista finora di una stagione a dir poco positiva, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Sappiamo come funziona il calcio, è una ruota che gira. Sono molto felice del mio momento e di quello della squadra, quando si ha un gruppo forte è facile che vengano fuori i singoli. Kvara sta facendo un campionato strepitoso, sta facendo vedere il giocatore che è e che può diventare. Il merito va anche alla squadra. Chiedo ai tifosi di sostenerci sempre e starci vicino eprchè con loro al nostro fianco tutto diventa più facile”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI