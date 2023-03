Di Lorenzo: “Chi vorrei ai quarti?”, sentite il capitano del Napoli!

Nel Napoli che si qualifica in Champions League e domina il campionato, la fascetta sul braccio viene indossata da Giovanni Di Lorenzo. Capitano vero, giusto: dentro e fuori dal campo. Questa sera l’ennesima prestazione solida da parte del terzino azzurro, autore anche dell’assist per il 2-0 firmato da Victor Osimhen.

Nel post partita di Napoli-Eintracht, ai microfoni di Amazon Prime, ha parlato Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, autore dell’ennesima bella prestazione stagionale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“È una bella soddisfazione per me e per tutta la squadra. Un traguardo importante che va goduto, ma ora dobbiamo anche concentrarci verso il prossimo obiettivo. Ipotizzare un cammino così era difficile, ma fin dall’inizio stava nascendo un bel gruppo con giocatori nuovi e forti. Adesso ci godiamo tutte le soddisfazioni.

Bello vedere tre italiane ai quarti, adesso vedremo venerdì cosa ci riserverà l’urna: di sicuro, arrivati a questo punto, sono tutte fortissime. Ma anche noi possiamo dire la nostra”.