Kvaratskhelia, consegnata la maglia di Guti: “Ti aspetto a Madrid”, la reazione del georgiano (VIDEO)

Uno dei protagonisti della stagione del Napoli è senz’altro Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni da urlo, così come dimostra la rete gioiello siglata all’Atalanta.

L’attaccante del Napoli è stato oggetto, tra l’altro, nelle ultime ore di un divertente siparietto. Negli scorsi giorni l’ex Real Madrid, Guti – oggi opinionista del programma spagnolo El Chiringuito -, aveva scoperto di essere l’idolo di infanzia del georgiano. Così gli aveva promesso una maglia. Detto fatto: nella giornata di ieri un inviato di El Chiringuito ha consegnato la maglia a Kvara, con tanto di messaggio di Guti:

Visibilmente imbarazzato, Kvara ha ringraziato Guti e ha accettato ben volentieri la sua maglia.

Non so cosa dire… grazie. Per me è importante perché lui è il mio idolo. Grazie per la tua maglia, tu sei una leggenda.