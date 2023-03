Guardiola incorona il Napoli: “I migliori in Europa”, il commento è da brividi!

Vittoria schiacciante del Manchester City nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. Dopo che la gara d’andata in Germania si era conclusa sull’1-1, al ritorno la banda di Pep Guardiola non ha avuto pietà della formazione di casa Red Bull, stritolata per 7-0 con ben 5 reti siglate dal fenomeno Haaland.

Al termine del match, il tecnico dei Cititenzs, Pep Guardiola, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Alla domanda su come vede il calcio italiano e se un giorno potrà esserci un suo approdo in Serie A, Guardiola ha risposto così:

Pep Guardiola

Napoli squadra migliore d’Europa

Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì, soprattutto a Brescia (squadra in cui ha giocato, ndr). Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento migliore in Europa, come qualità di gioco insieme all’Arsenal.