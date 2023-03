De Laurentiis contro la UEFA: “È un circo, propongo una riforma”

Tra poche ore il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Eintracht Frankfurt in occasione della gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League.

Alla vigilia di questa sfida importantissima, ha parlato ancora una volta il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis che, ai microfoni di Sport Bild, ha spiegato come andrebbe riformata la massima competizione europea.

De Laurentiis Uefa Napoli

La critica è rivolta specialmente a quella che sarà la nuova riforma, che entrerà in vigore dal 2024, che prevede 36 club anzichè 32, con 8 partite disputate in ogni girone, per un totale di 225 partite in tutto il torneo.

De Laurentiis tuona: “Serve un cambiamento radicale!”