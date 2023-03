Kolo Muani assente, Spalletti non si fida: cosa ha risposto sull’Eintracht Francoforte

Luciano Spalletti non vuole abbassare la guardia. Durante la conferenza stampa di oggi, vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte, il tecnico azzurro ha ribadito le difficoltà di una partita dalle mille insidie.

Di seguito le sue parole:

Spalletti Eintracht Francoforte

Spalletti avvisa: “Sbagliato guardare i numeri”

“Penso che la mia squadra, per ciò a cui mi ha abituato durante gli allenamenti dal primo giorno, sia una di quelle che non abbassa lo sguardo. Però poi c’è sempre da rifare dall’inizio le stesse cose. Non è che si porti dietro l’addizioni di quanto fatto finora o dei numeri che possono crearci vantaggi. In questo caso non abbiamo da pensare a quello che è la Champions League in generale, dobbiamo pensare solo a passare il turno.

SULL’EINTRACHT: “Ha superato un girone con delle squadre fortissime, come Tottenham, OM che è seconda in classifica in Ligue 1, lo Sporting. E l’anno scorso, quando noi siamo usciti col Barcellona, l’Eintracht è andato a Barcellona e ha vinto lì. Per cui noi abbiamo totale rispetto della qualità dell’Eintracht e del lavoro di Glasner. Sappiamo che sarà una partita durissima e difficilissima. Non possiamo essere presuntuosi, non possiamo pensare già ai turni successivi, non è il nostro modo di ragionare”.