Kvaratskhelia, futuro al Real Madrid? Le parole di Ancelotti

Khvicha Kvaratskhelia è il sogno di calciomercato del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ si sono letteralmente innamorati del campione georgiano del Napoli che alla prima stagione in azzurro si è dimostrato determinante e decisivo. Il Napoli, chiaramente, non intende cederlo alla fine della stagione e sta lavorando per prolungare il suo contratto.

Il futuro di Kvaratskhelia, però, è costantemente in bilico perché potrebbero arrivare offerte folli dalle big europee che potrebbero far vacillare Aurelio De Laurentiis.

Kvaratskhelia e il Real Madrid: Ancelotti lo apprezza

Si parla già da mesi del forte interesse del Real Madrid per Kvaratskhelia, anche per i sogni da bambino dell’attaccante del Napoli che ha sempre ribadito di essere affascinato dai Blancos.

Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid ed ex allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla sfida contro il Liverpool, ha parlato anche di Kvaratskelia.