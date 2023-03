Insigne, brutte notizie per l’ex capitano del Napoli: cos’è successo al Toronto

Mentre il Napoli vola a grandi folate verso lo scudetto, dominando la Serie A come non si era mai visto nella storia del calcio italiano, chi ha lasciato l’ombra del Vesuvio in estate non vive un momento felicissimo. È il caso di Lorenzo Insigne, approdato al Toronto in MLS. Oltre ad una classifica da horror, per il campione d’Europa arriva anche il K.O. fisico a seguito di una ricaduta da un infortunio precedente.

Infortunio per Insigne

Sono solo due i punti guadagnati in quattro giornate dalla squadra canadese, chiamata a migliorare l’anonima stagione scorsa, anche se le cose non sembrano andare come si sperava. In primis sembra stregata questa stagione per Lorenzo Insigne, il fantasista infatti sta vivendo un vero e proprio calvario. Dopo lo stop forzato all’esordio di campionato, finito 1-1 contro il DC United (circa 25 i minuti giocati prima di alzare bandiera bianca), nella scorsa notte è arrivata una brutta ricaduta nel riscaldamento pre-partita nel match poi pareggiato 1-1 contro i Colombus Crew.

La zona colpita è quella dell’inguine, parte che già nel passato ha condannato il calciatore napoletano, che ora vede i suoi tempi di recupero aumentare a dismisura e rischia quasi sicuramente di aver chiuso in largo anticipo il mese di marzo.