Il Napoli viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto. Gli azzurri sono a +18 dalla seconda in classifica e tra circa due mesi la città potrebbe festeggiare il trofeo che manca dai tempi di Diego Armando Maradona. Ogni tifoso si sta già organizzando, nel suo piccolo, con bandiere, maglie, auto colorate d’azzurro e tanti altri gadget per rendere indimenticabile la stagione.

Napoli, i napoletani e il Napoli sono pronti ad esplodere di gioia dopo anni di speranze disattese e soprattutto dopo una stagione di altissimo livello.

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a Il Mattino ha parlato della festa Scudetto a cui si prepara la città di Napoli.

Ci sono già stati incontri con il questore Giuliano, il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis. La scorsa settimana abbiamo parlato e l’incontro è stato molto importante: sono state già tracciate le linee guida per le forme di festeggiamento. Si sono concordate alcune cose che cercheremo di mettere a punto nel migliore dei modi per garantire la sicurezza dei tifosi e dei cittadini e far vivere a tutti la festa sotto ogni suo aspetto.