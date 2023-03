Inter qualificata ai quarti di Champions League, sorpresa Darmian: cos’ha detto sul passaggio del Napoli!

Tanta sofferenza, ma passaggio del turno ottenuto per l’Inter che impatta 0-0 con il Porto in trasferta e, in virtù dell’1-0 di San Siro nella gara d’andata, passa ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi ha saputo soffrire e stringere i denti, soprattutto nel finale con il Porto che ha avuto almeno 3 occasioni clamorose per andare in gol.

La squadra di Simone Inzaghi strappa così il pass per il prossimo turno e ora attende la prossima avversaria, tra cui potrebbe esserci anche il Napoli, che deve conquistare la qualificazione, partendo dallo 0-2 dell’andata ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht. A parlare del passaggio del turno è stato il terzino dell’Inter, Matteo Darmian, intervistato a Sky Sport.

Ecco quanto evidenziato:

Sapevamo che non era facile siamo entrati con la giusta cattiveria e la giusta voglia. Una partita difficile, abbiamo sofferto quando necessario e abbiamo risposto dopo La Spezia. Una partita ottima da parte mia e di tutta la squadra, sia dai titolari e da chi è subentrato. In campionato è mancata continuità, questa gara può dare continuità. Una serata come questa dà fiducia e consapevolezza, siamo positivi per il futuro. Daremo battaglia a chiunque.

Augurio al Napoli

Poi un passaggio sulla sfida del Napoli: