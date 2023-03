Maglie, palloni e gagliardetti del Napoli in palio per i tifosi azzurri. La stagione della squadra di Luciano Spalletti sta portando la passione dei supporters partenopei alle stelle e ora è possibile vincere tanti premi e sostenere il Napoli grazie a “Union Gas e Luce“.

I premi saranno tantissimi e saranno disponibili già dalle prossime settimane e per tutto il mese di aprile. Moltissimi tifosi potrebbero vincere maglie, palloni e gagliardetti di partita in partita, da Napoli-Milan a Napoli-Inter. Come? Con un contest organizzato dal fornitore di energia elettrica e gas metano.

Collegati al sito concorso.uniongaseluce.it e scopri subito se hai vinto.

Contest Union Gas e Luce: quali sono i premi

Il concorso durerà dal 15 marzo 2023 al 30 aprile 2023. Sfida la fortuna e prova ad aggiudicarti i premi messi in palio. Potrai vincere 4 maglie del Napoli autografate da alcuni giocatori, 15 palloni autografati dai giocatori e 30 gagliardetti del Napoli autografati da parte della squadra di Luciano Spalletti.

In palio ci sono anche due biglietti per ognuna delle seguenti partite: