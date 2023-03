Trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte, Glasner ironizza sul Napoli: avete sentito?

C’è molta tensione attorno al match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma mercoledì allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Nonostante il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, abbia vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, molti supporters tedeschi dovrebbero arrivare in Italia.

La situazione, che sta diventando abbastanza paradossale viste le decisioni discrepanti tra TAR della Campania e Prefetto, sono state commentate anche dal tecnico della società tedesca, Olivier Glasner.

Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione del Francoforte, ha criticato a sua volta in maniera molto forte la decisione del Prefetto di Napoli:

Ci sarebbero molti modi per aggirare effettivamente questo decreto e portare alcuni dei nostri tifosi allo stadio. Ma non ci lasceremo dividere in aree di codice postale. Non vogliamo esporre nessuno in loco all’evidente pericolo dell’arbitrio delle autorità, come stiamo sperimentando in una forma inedita con tutti i responsabili di Napoli. Rinunceremo quindi alla possibilità di portare tifosi in trasferta.