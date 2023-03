Supercoppa Italiana, cambia la formula: saranno coinvolte ben quattro squadre!

L’Assemblea di Lega di oggi pomeriggio ha segnato una svolta per la Supercoppa Italiana, il presidente Casini ha annunciato del nuovo format della competizione. La Lega ha accettato la proposta dell’Arabia Saudita, dove avrà sede la Supercoppa per i prossimi sei anni, già a partire dalla prossima edizione.

NUOVO FORMAT

Il nuovo format si basa su quello spagnolo, dove non saranno più due club a contendersi la coppa in una finale ma saranno coinvolte ben quattro squadre.

CHI PARTECIPA

La Supercoppa prevedeva la sfida tra la vincente della Coppa Italia e della Serie A, con il nuovo format si scontreranno le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa.

La notizia, ovviamente, riguarda anche il Napoli che nella prossima stagione potrebbe così ritrovarsi a inaugurare questo nuovo format della competizione. Di certo un impegno in più, ma assolutamente più avvincente rispetto alla precedente formula della Supercoppa Italiana. Ci sarà sicuramente grande attesa, quindi, per capire come la nuova formula verrà accolta in Italia.