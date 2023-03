Khvicha Kvaratskhelia è sempre più l’uomo simbolo del Napoli a un passo dal trionfo in campionato. La sua straordinaria rete messa a segno nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta ha fatto letteralmente tutti i tifosi del Napoli e non, incassando tantissimi elogi anche da diversi addetti ai lavori.

I paragoni ormai si sprecano e il numero 77 azzurro è ormai monitorato anche dai vari top club in giro per il mondo, anche se il Napoli ha fatto già sapere di non volersi privare a stretto giro dell’ex Dinamo Batumi.

Il retroscena su Guti

In passato, Kvaratskhelia ha rivelato che il suo idolo da bambino era Guti, calciatore che ha vestito la maglia del Real Madrid.

Pronta la replica da parte dello spagnolo, che di recente ha dichiarato:

Spero un giorno possa venire al Real. Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire? Magari gli posso mandare una mia maglia autografata, così non deve scriverci più lui il numero 14 che indossavo.

Arriva la maglia autografata

Detto fatto: in queste ore un inviato di El Chiringuito TV, emittente spagnola, si sta recando in Italia per recapitare al georgiano il regalo promessogli da Guti in persona.

In molti dalla capitale spagnola sperano che sia un modo per corteggiare Kvaratskhelia, che la società vuole però blindare da ogni sirena di mercato.

Di seguito, il Tweet che testimonia il viaggio dell’inviato a Napoli: