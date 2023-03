Infortunio Meret, arriva il comunicato del Napoli: l’esito degli esami

Il Napoli si è aggiudicato un’altra vittoria importantissima contro l’Atalanta per 2-0 grazie alle reti di Kvaratskhelia (e che rete) e Rrahmani: gli azzurri si sono riportati a +18 dall’Inter seconda e ha aggiunto un altro mattoncino alla costruzione del sogno scudetto.

Il match di ieri con i bergamaschi ha però lasciato diversi strascichi. Infatti, Alex Meret ha dovuto dare forfait all’ultimo secondo (ha giocato l’ex Gollini) per un problema al polso della mano destra, mentre Kim è uscito anzitempo per un fastidio al polpaccio destro dopo un contrasto con Duvan Zapata.

Infortunio Kim Min-jae

Il Napoli ha però aggiornato sulle condizioni dei suoi infortunati tramite il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club.

Report allenamento Napoli 12 marzo 2023

Dopo il successo sull’Atalanta, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo, dopo una prima parte di attivazione in palestra e campo, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto.

Le condizioni degli infortunati

Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.

Buone notizie per Spalletti e tutti i tifosi sul fronte Meret, ma soprattutto ottime notizie per quanto riguarda Kim: il difensore sudcoreano non ha accusato nessun infortunio ed è arruolabile per la gara contro l’Eintracht di Champions League.