Ultim’ora Napoli, Spalletti può sorridere: recuperato un giocatore, novità sugli infortuni di Kim e Meret!

Smaltita l’euforia per la bella vittoria contro l’Atalanta, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della gara con l’Eintracht Francoforte di Champions League. Grande attenzione in casa partenopea per quelle che sono le condizioni degli infortunati.

Ebbene il club azzurro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino dal quale si evince che Lozano è pienamente recuperato e torna a disposizione di Spalletti. Raspadori, Meret e Kim hanno lavorato a parte.

FOTO: SSC Napoli

Di seguito il comunicato del Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 21).

La squadra ha iniziato la seduta con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazioni su calci piazzati, seduta tecnico tattica e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con esercitazione tattica a campo ridotto.