Altro che Maradona, paragone in diretta con l’ex giocatore dell’Inter: chi ha ricordato Kvaratskhelia

La rete contro l’Atalanta ha acceso fortemente i riflettori su Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli ha strabiliato nuovamente la critica del calcio, non solo in Italia ma anche all’estero. Il gol, dribblando mezza difesa dell’Atalanta, l’ha accomunato immediatamente a Diego Maradona.

A parlare della sua rete e del prestigioso paragone è stato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte.

Ecco quanto evidenziato:

Ho un ricordo con Fedele: ha salvato la carriera di Fabio Cannavaro. Ero al Savoia e seguivo la Berretti del Napoli. Volevo questo ragazzino e il Napoli me lo aveva dato, ma Fedele si oppose e non lo mandò in C2.